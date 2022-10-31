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38 минут назад

Украинцев призвали готовиться к длительному отключению электричества

Елена Прошина

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей Киева готовиться к длительному отсутствию электричества после взрывов на объектах энергетической инфраструктуры. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Украинцев призвали готовиться к длительному отключению электричества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из-за массированных обстрелов в области повреждена энергетическая инфраструктура. Без света осталась часть Киевской области. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий», - написал он.

Он также добавил, что в регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии, и призвал жителей приготовиться к длительному отсутствию электричества.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Так, взрывы были зафиксированы в Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, а также Одессе, Виннице и пригородах Днепра и Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по критической инфраструктуре привели к экстренным отключениям электроэнергии в стране. Так, в Днепре и Павлограде из-за взрывов сильно повреждены объекты энергосистемы, а под Киевом - Киевская ГАЭС.

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