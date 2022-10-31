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38 минут назад

Си Цзиньпин подчеркнул уникальные особенности китайской модернизации

ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул уникальные особенности китайской модернизации, которая, по его словам, является социалистической модернизацией, осуществляемой под руководством Коммунистической партии Китая (КПК). Как сообщается в официальном комментарии Генерального консульства КНР в Екатеринбурге, председатель КНР заявил об этом на открытии 20-го съезда КПК.

Си Цзиньпин подчеркнул уникальные особенности китайской модернизации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Она обладает как общей характеристикой модернизации различных стран мира, так и китайской спецификой, базирующейся на собственных национальных реалиях", - отметил Си Цзиньпин в докладе.

Китайская модернизация охватывает огромную численность населения, предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, требует согласованного развития материальной и духовной культуры, гармоничного сосуществования человека и природы, а также осуществляется при следовании по пути мирного развития, отметил Си Цзиньпин.

"Сущностные требования китайской модернизации состоят в следующем: твердо отстаивать руководство со стороны Коммунистической партии Китая и социализм с китайской спецификой, осуществлять высококачественное развитие, развивать народную демократию во всем процессе, обогащать духовный мир народа, достичь всеобщей зажиточности населения, содействовать гармоничному сосуществованию человека и природы, стимулировать формирование сообщества единой судьбы человечества, создать новую форму человеческой цивилизации", - приводятся в сообщении слова Си Цзиньпина.

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