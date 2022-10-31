Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул уникальные особенности китайской модернизации, которая, по его словам, является социалистической модернизацией, осуществляемой под руководством Коммунистической партии Китая (КПК). Как сообщается в официальном комментарии Генерального консульства КНР в Екатеринбурге, председатель КНР заявил об этом на открытии 20-го съезда КПК.
"Она обладает как общей характеристикой модернизации различных стран мира, так и китайской спецификой, базирующейся на собственных национальных реалиях", - отметил Си Цзиньпин в докладе.
Китайская модернизация охватывает огромную численность населения, предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, требует согласованного развития материальной и духовной культуры, гармоничного сосуществования человека и природы, а также осуществляется при следовании по пути мирного развития, отметил Си Цзиньпин.
"Сущностные требования китайской модернизации состоят в следующем: твердо отстаивать руководство со стороны Коммунистической партии Китая и социализм с китайской спецификой, осуществлять высококачественное развитие, развивать народную демократию во всем процессе, обогащать духовный мир народа, достичь всеобщей зажиточности населения, содействовать гармоничному сосуществованию человека и природы, стимулировать формирование сообщества единой судьбы человечества, создать новую форму человеческой цивилизации", - приводятся в сообщении слова Си Цзиньпина.