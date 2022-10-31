Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул уникальные особенности китайской модернизации, которая, по его словам, является социалистической модернизацией, осуществляемой под руководством Коммунистической партии Китая (КПК). Как сообщается в официальном комментарии Генерального консульства КНР в Екатеринбурге, председатель КНР заявил об этом на открытии 20-го съезда КПК.