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54 минуты назад

Лукашенко пообещал вернуть Западу долги в белорусских рублях

Lenta.ruиещё 3

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет перечислять выплаты по госдолгу перед западными странами в белорусских рублях. Его цитирует «Белта».

Лукашенко пообещал вернуть Западу долги в белорусских рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мое поручение было здесь однозначным, оно должно быть выполнено: мы надежные плательщики, мы готовы платить по своим долгам, тем более Западу мы не много должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались», — напомнил Лукашенко.

Глава государства заявил, что Минск будет зачислять платежи в белорусских рублях на отдельные счета.

«Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались — ради бога. Не созреют — что ж», — подытожил президент.

В мире,Александр Лукашенко,
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