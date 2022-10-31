Лукашенко пообещал вернуть Западу долги в белорусских рублях

«Мое поручение было здесь однозначным, оно должно быть выполнено: мы надежные плательщики, мы готовы платить по своим долгам, тем более Западу мы не много должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались», — напомнил Лукашенко.