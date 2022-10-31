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49 минут назад

В Латвии задержали 37 протестующих против сноса памятника советским воинам в Даугавпилсе

Газета.Ru

Полиция Латвии задержала 37 человек, пытавшихся в ночь на 31 октября помешать сносу мемориала советским воинам в Даугавпилсе. Об этом сообщает портал Rus.lsm.lv.

В Латвии задержали протестующих против сноса памятника советским воинам
Фото: LTVLTV

Отмечается, что по меньшей мере 150 человек прибыли накануне вечером к скверу Славы, где располагался памятник. Люди захотели в последний раз посмотреть на монумент перед тем, как его уничтожат в рамках реализации закона о сносе памятников, посвященных эпохе Советского союза.

Как сообщает издание, в 22.00 (23.00 мск) полиция попросила граждан уйти с территории сквера, чтобы уполномоченные службы могли начать демонтировать монумент. Часть собравшихся не захотели подчиняться требованию правоохранителей.

После полуночи полицейским пришлось применить против оставшихся у мемориала меры, всего задержали 37 человек, в отношении них возбудили дела об административных нарушениях, в том числе за «исполнение песен, прославляющих военную агрессию, в общественном месте», а также «за оправдание войны», пишет Rus.lsm.lv.

Ранее сообщалось, что в латвийском Даугавпилсе демонтировали памятник советским солдатам.

До этого стало известно, что на границе с Россией в Латвии демонтировали часть «Кургана Дружбы».

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