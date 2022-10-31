На Украине обесточило часть железнодорожных линий

Компания «Украинская государственная железная дорога» («Укрзализныця») сообщила об отсутствии электричества на некоторых участках пути в связи с обстрелами объектов энергетики. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале организации.

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Также она указала на выведение на линии резервных тепловозов.

Подчеркивается, что продолжать движение по графику будут 80% поездов, находящихся в рейсе.

Сегодня утром по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Чуть позже сообщалось о взрывах в Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, а также в Одессе, Виннице и пригороде Днепра. Также стало известно об ударе в Киеве – его нанесли по столичной гидроаккумулирующей электростанции.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы. 17 октября президент России Владимир Путин сообщил о нанесении массированного удара по украинским объектам.