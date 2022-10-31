СМИ: взрыв прогремел на Днепровской ГЭС

На Днепровской ГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции Украины, прогремел взрыв. Как сообщает газета «Известия», в соцсетях очевидцы публикуют кадры черного дыма идущей от станции.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По предварительной информации, удар пришелся на подстанцию в районе плотины, которая расположена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Напомним, что утром в понедельник, 31 октября, воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Позднее стало известно о взрывах в Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, а также в Одессе, Виннице и пригороде Днепра.

В Киеве, предположительно, удар был нанесен по столичной ГАЭС. Местные жители в соцсетях сообщали примерно о 10 взрывах. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил отключение электричества в части столицы и ограничения подачи воды в некоторых районах.