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32 минуты назад

СМИ: взрыв прогремел на Днепровской ГЭС

Никита Бородкин

На Днепровской ГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции Украины, прогремел взрыв. Как сообщает газета «Известия», в соцсетях очевидцы публикуют кадры черного дыма идущей от станции.

СМИ: взрыв прогремел на Днепровской ГЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации, удар пришелся на подстанцию в районе плотины, которая расположена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Напомним, что утром в понедельник, 31 октября, воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Позднее стало известно о взрывах в Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, а также в Одессе, Виннице и пригороде Днепра.

В Киеве, предположительно, удар был нанесен по столичной ГАЭС. Местные жители в соцсетях сообщали примерно о 10 взрывах. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил отключение электричества в части столицы и ограничения подачи воды в некоторых районах.

Также сообщалось о взрывах в Харькове — там начались отключения света, в городе перестало работать метро. В Черкасской области удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры — часть жителей региона остались без электроэнергии.

В мире,Виталий Кличко,
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