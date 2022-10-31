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Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «зерновой сделке», из-за организованного Киевом и Лондоном теракта в Севастополе. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне, которое приводит ТАСС.
«Подчеркиваем, что всю ответственность за срыв зерновой сделки несут именно Украина и ее западные кураторы. Практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны», - отмечается в заявлении.
В посольстве также заметили, что теракт в Севастополе «является свидетельством вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине».
Минстрой выступил с инициативой увеличить число получателей субсидии на оплату ЖКУ. В частности, планируется уменьшить максимальную долю расходов за коммуналку для многодетных семей и одиноких пенсионеров. Об этом заявил «Известиям» замглавы ведомства Алексей Ересько.
По его словам, если в субъекте установлен порог для получения субсидии в 22% для всех граждан, то для многодетных семей или одиноких пенсионеров он может быть снижен до 10–18%. Предполагается, что размеры максимально допустимой доли расходов граждан на оплату «коммуналки» в регионе будут устанавливаться в зависимости от соотношения дохода и прожиточного минимума, пояснил Ересько.
По мнению первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, мир только вступил в период глобальных изменений «тектонического масштаба», и они происходят на наших глазах. Об этом пишет РИА Новости.
«Эти изменения необратимы (…) Но, пожалуй, эти изменения не закончены, несмотря на всю их тектоническую масштабность. Мы только вступили в период таких масштабных изменений, которые затрагивают практически все сферы человеческой жизни», - констатировал он.
Специалисты Московского и Тюменского госуниверситетов предложили включить объекты инфраструктуры северных регионов России в систему мониторинга вечной мерзлоты и организовать единый центр анализа и прогноза. Об этом со ссылкой на опубликованное учеными в журнале Energies исследование сообщает РИА Новости.
«Если в регионах появятся специальные организации по разработке предупредительных мер, – это сохранит значительную часть инфраструктуры. К примеру, можно использовать термостабилизаторы, они устанавливаются в основании зданий и предотвращают повышение температуры», - отметили они.
Новый владелец соцсети Twitter американский бизнесмен Илон Маск намерен повысить плату для владельцев верифицированных страниц с 4,99 до 19,99 долларов в месяц. Об этом сообщили источники издания The Verge.
По данным осведомленных источников, планируется дать верифицированным пользователям 90 дней, чтобы оформить новую подписку. Если они этого не сделают, то потеряют голубой значок. При этом сотрудники Twitter должны внести необходимые изменения в срок до 7 ноября, «иначе они будут уволены».