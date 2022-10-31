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Киев и Лондон обвинили в срыве зерновой сделки

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Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «зерновой сделке», из-за организованного Киевом и Лондоном теракта в Севастополе. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне, которое приводит ТАСС.

«Подчеркиваем, что всю ответственность за срыв зерновой сделки несут именно Украина и ее западные кураторы. Практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны», - отмечается в заявлении.

В посольстве также заметили, что теракт в Севастополе «является свидетельством вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине».

В России увеличат число льготников по оплате ЖКУ

Минстрой выступил с инициативой увеличить число получателей субсидии на оплату ЖКУ. В частности, планируется уменьшить максимальную долю расходов за коммуналку для многодетных семей и одиноких пенсионеров. Об этом заявил «Известиям» замглавы ведомства Алексей Ересько.

По его словам, если в субъекте установлен порог для получения субсидии в 22% для всех граждан, то для многодетных семей или одиноких пенсионеров он может быть снижен до 10–18%. Предполагается, что размеры максимально допустимой доли расходов граждан на оплату «коммуналки» в регионе будут устанавливаться в зависимости от соотношения дохода и прожиточного минимума, пояснил Ересько.

Кириенко заявил о необратимых изменениях в мире

По мнению первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, мир только вступил в период глобальных изменений «тектонического масштаба», и они происходят на наших глазах. Об этом пишет РИА Новости.

«Эти изменения необратимы (…) Но, пожалуй, эти изменения не закончены, несмотря на всю их тектоническую масштабность. Мы только вступили в период таких масштабных изменений, которые затрагивают практически все сферы человеческой жизни», - констатировал он.

Российские ученые представили способ сокращения ущерба от таяния мерзлоты

Специалисты Московского и Тюменского госуниверситетов предложили включить объекты инфраструктуры северных регионов России в систему мониторинга вечной мерзлоты и организовать единый центр анализа и прогноза. Об этом со ссылкой на опубликованное учеными в журнале Energies исследование сообщает РИА Новости.

«Если в регионах появятся специальные организации по разработке предупредительных мер, – это сохранит значительную часть инфраструктуры. К примеру, можно использовать термостабилизаторы, они устанавливаются в основании зданий и предотвращают повышение температуры», - отметили они.

Стало известно, как Маск изменит Twitter

Новый владелец соцсети Twitter американский бизнесмен Илон Маск намерен повысить плату для владельцев верифицированных страниц с 4,99 до 19,99 долларов в месяц. Об этом сообщили источники издания The Verge.