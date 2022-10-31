Китай и США обсудили ситуацию на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Ван И обсудили Украину в ходе телефонного звонка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Неда Прайса.

В тексте отмечается, что Блинкен затронул тему российской военной спецоперации на Украине — он обсуждал ее с точки зрения глобальной безопасности и экономической стабильности в мире. Ван И заявил, что все стороны конфликта должны проявлять сдержанность, а также наращивать дипломатические усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации.