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4 минуты назад

Китай и США обсудили ситуацию на Украине

Никита Бородкин

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Ван И обсудили Украину в ходе телефонного звонка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Неда Прайса.

Китай и США обсудили ситуацию на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В тексте отмечается, что Блинкен затронул тему российской военной спецоперации на Украине — он обсуждал ее с точки зрения глобальной безопасности и экономической стабильности в мире. Ван И заявил, что все стороны конфликта должны проявлять сдержанность, а также наращивать дипломатические усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации.

Также госсекретарь коснулся ситуации в Гаити, заявив о необходимости продолжения скоординированных действий для поддержки народа этой страны. Отдельно главы внешнеполитических ведомств обсудили важность поддержаний открытыми линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР.

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