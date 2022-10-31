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35 минут назад

Reuters: Турция и ООН возобновили инспекции судов согласно "продуктовой сделке"

Газета.Ruиещё 3

Турция и ООН возобновили осмотр судов согласно зерновой сделке после выхода России из нее, передает Reuters со ссылкой на источник в ООН.

Турция и ООН возобновили инспекции судов по "продуктовой сделке"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Команды Турции, ООН возобновили осмотры судов согласно Черноморской зерновой сделке», — сказал он.

Ранее координатор ООН по зерновой сделке Амир Абдулла заявил, что гражданские грузовые суда с зерном не могут быть военной целью, и продовольствие должно продолжать поступать.

До этого посол РФ в Турции Алексей Ерхов говорил, что Москва не видит выполнения обещаний по вывозу своей продукции в рамках выполнения зерновой сделки. По словам Ерхова, 8,5 млн тонн украинского зерна покинули порты, но в плане экспорта из России никаких изменений нет.

Также ранее делегации ООН, Анкары и Киева утвердили на 31 октября график движения 16, а не 14 судов по морскому гуманитарному коридору. 12 судов отправятся из украинских портов, а четыре — в украинские порты.

В мире,Алексей Ерхов,ООН,
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