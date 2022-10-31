Взрыв в Харькове привел к приостановке работы транспорта

В Харькове после взрыва на объекте критической инфраструктуры обесточены метрополитен и наземный электротранспорт, есть сложности с водоснабжением. Об этом сообщил в своем Teleram-канале мэр города Игорь Терехов.

«Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт», — заявил Терехов.

В то же время он указал, что одна линия метро уже запущена, а троллейбусы и трамваи были заменены автобусами.

По его словам, ситуация в городе после утренних ударов «довольно сложная», наблюдаются также проблемы с водоснабжением.

Ранее сообщалось о приостановке работы метрополитена в Харькове после сообщений местных властей об ударе по объекту инфраструктуры города.