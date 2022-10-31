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25 минут назад

Взрыв в Харькове привел к приостановке работы транспорта

Газета.Ruиещё 6

В Харькове после взрыва на объекте критической инфраструктуры обесточены метрополитен и наземный электротранспорт, есть сложности с водоснабжением. Об этом сообщил в своем Teleram-канале мэр города Игорь Терехов.

Взрыв в Харькове привел к приостановке работы транспорта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт», — заявил Терехов.

В то же время он указал, что одна линия метро уже запущена, а троллейбусы и трамваи были заменены автобусами.

По его словам, ситуация в городе после утренних ударов «довольно сложная», наблюдаются также проблемы с водоснабжением.

Ранее сообщалось о приостановке работы метрополитена в Харькове после сообщений местных властей об ударе по объекту инфраструктуры города.

10 октября Вооруженные силы (ВС) РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

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