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1 минуту назад

В Харькове остановили работу метро

Lenta.ru

Метро Харькова приостановило работу. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщается в Telegram-канале городского метрополитена.

В Харькове остановили работу метро
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Остановка работы метро произошла на фоне ранее объявленной на Украине воздушной тревоги. При этом в подземке уточнили, что остановка движения по линиям метрополитена вызвана техническими причинами.

31 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. По словам градоначальника, в городе были зафиксированы два прилета. В результате был поврежден объект критической инфраструктуры.

Ранее также стало известно о взрывах в нескольких регионах Украины. Они прозвучали, в частности, в Полтавской, Кировоградской, Криворожской и Винницкой областях. Между тем воздушную тревогу объявили в большинстве регионов страны, включая Киев.

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