В Харькове остановили работу метро

Метро Харькова приостановило работу. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщается в Telegram-канале городского метрополитена.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Остановка работы метро произошла на фоне ранее объявленной на Украине воздушной тревоги. При этом в подземке уточнили, что остановка движения по линиям метрополитена вызвана техническими причинами.

31 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. По словам градоначальника, в городе были зафиксированы два прилета. В результате был поврежден объект критической инфраструктуры.