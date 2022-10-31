На Украине обесточило часть железнодорожных линий. Об этом сообщает «Укрзализныця» в Telegram-канале.
«В связи с утренними... обстрелами энергетической инфраструктуры есть обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что с задержкой следуют поезда из Киева в Ужгород, Краматорск и Днепр.
В «Укрзализныця» добавили, что 80% поездов, которые в настоящее время находятся в пути, продолжают курсировать по графику.
Ранее стало известно, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть Киева обесточена. Эту информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко.
Утром 31 октября в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Жителей этих регионов призвали срочно последовать в укрытие гражданской защиты.
В ночь на понедельник воздушная тревога прозвучала в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Запорожской областях.