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35 минут назад

На Украине обесточило часть железнодорожных линий

Газета.Ruиещё 5

На Украине обесточило часть железнодорожных линий. Об этом сообщает «Укрзализныця» в Telegram-канале.

На Украине обесточило часть железнодорожных линий
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В связи с утренними... обстрелами энергетической инфраструктуры есть обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что с задержкой следуют поезда из Киева в Ужгород, Краматорск и Днепр.

В «Укрзализныця» добавили, что 80% поездов, которые в настоящее время находятся в пути, продолжают курсировать по графику.

Ранее стало известно, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть Киева обесточена. Эту информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко.

Утром 31 октября в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Жителей этих регионов призвали срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

В ночь на понедельник воздушная тревога прозвучала в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Запорожской областях.

В мире,СВО,Виталий Кличко,Укрзализныця,
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