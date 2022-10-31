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31 минуту назад

На Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии

RT на русскомиещё 2

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры на Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

«Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии!», — сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Ранее власти Днепропетровской области сообщили о повреждении энергетического объекта в регионе.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде регионов

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что часть столицы Украины обесточена, в некоторых районах города отсутствует водоснабжение.

На всей территории Украины действует воздушная тревога.

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