В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры на Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.
«Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии!», — сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Ранее власти Днепропетровской области сообщили о повреждении энергетического объекта в регионе.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что часть столицы Украины обесточена, в некоторых районах города отсутствует водоснабжение.
На всей территории Украины действует воздушная тревога.