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20 минут назад

Новая Зеландия ввела новые санкций против России

Лера Букина

Четырнадцать лиц и семь организаций попали в новый санкционный список Новой Зеландии – страна прибегла к таким мерам на фоне проведения российской стороной спецоперации на территории Украины. Об этом говорится в заявлении новозеландского министра иностранных дел Нанайи Махуты, опубликованном на сайте МИД Новой Зеландии.

Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ограничения коснулись военнослужащих, оборонных структур, руководителей и акционеров компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также членов военизированных групп, «связанных с группой «Вагнер».

В общей сложности властями Новой Зеландии в этом году введены ограничения более чем против тысячи лиц и российских предприятий.

Ограничения предполагают запрет на въезд в страну, а также блокировку счетов в банках. Кроме того, для российских судов и самолетов закрыли порты.

Ранее сообщалось, что ограничения, введенные в октябре Новой Зеландией, коснутся востребованных в России вин. Отмечалось, что на долю сорта совиньон блан приходилось до 90% экспорта.

Представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд сообщал, что объем замороженных российских активов в Европе составил €17,5 млрд.

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