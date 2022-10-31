Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Четырнадцать лиц и семь организаций попали в новый санкционный список Новой Зеландии – страна прибегла к таким мерам на фоне проведения российской стороной спецоперации на территории Украины. Об этом говорится в заявлении новозеландского министра иностранных дел Нанайи Махуты, опубликованном на сайте МИД Новой Зеландии.

Ограничения коснулись военнослужащих, оборонных структур, руководителей и акционеров компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также членов военизированных групп, «связанных с группой «Вагнер».

В общей сложности властями Новой Зеландии в этом году введены ограничения более чем против тысячи лиц и российских предприятий.

Ограничения предполагают запрет на въезд в страну, а также блокировку счетов в банках. Кроме того, для российских судов и самолетов закрыли порты.

Ранее сообщалось, что ограничения, введенные в октябре Новой Зеландией, коснутся востребованных в России вин. Отмечалось, что на долю сорта совиньон блан приходилось до 90% экспорта.