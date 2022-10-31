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14 минут назад

СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине

Алиса Селезнёва

Воздушная тревога звучит по всей Украине. Об этом со ссылкой на местные власти пишет РИА Новости.

СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На онлайн-карте воздушных тревог Минцифры Украины красным выделены все области страны. При этом, по информации ведомства, на западной Украине тревога была объявлена позже, чем в центральных и восточных областях.

В частности, власти Киевской области заявили об объявлении воздушной тревоги в регионе в 8.00 мск.

«Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями», - говорится в сообщении Киевгорсовета (КГГА) в Telegram-канале.

Также информацию об объявлении воздушной тревоги подтвердил в своем Telegram-канале глава Полтавской области Дмитрий Лунин. Он заявил, что воздушная тревога объявлена по всему региону, «ракетная опасность».

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Регулярные удары по энергетической инфраструктуре Украины российскими войсками начались 10 октября, через два дня после взрыва на Крымском мосту. 18 октября в офисе украинского президента заявили о критической ситуации с электричеством по всей стране. На Украине начались веерные отключения электроэнергии. А 29 октября воздушная тревога прервала матч 10-го тура чемпионата Украины между футбольными клубами «Шахтер» и «Александрия».

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