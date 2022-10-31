СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога звучит по всей Украине. Об этом со ссылкой на местные власти пишет РИА Новости.

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На онлайн-карте воздушных тревог Минцифры Украины красным выделены все области страны. При этом, по информации ведомства, на западной Украине тревога была объявлена позже, чем в центральных и восточных областях.

В частности, власти Киевской области заявили об объявлении воздушной тревоги в регионе в 8.00 мск.

«Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями», - говорится в сообщении Киевгорсовета (КГГА) в Telegram-канале.

Также информацию об объявлении воздушной тревоги подтвердил в своем Telegram-канале глава Полтавской области Дмитрий Лунин. Он заявил, что воздушная тревога объявлена по всему региону, «ракетная опасность».