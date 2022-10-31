СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине

На онлайн-карте воздушных тревог Минцифры Украины красным выделены все области страны. При этом, по информации ведомства, на западной Украине тревога была объявлена позже, чем в центральных и восточных областях.
В частности, власти Киевской области заявили об объявлении воздушной тревоги в регионе в 8.00 мск.
«Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями», - говорится в сообщении Киевгорсовета (КГГА) в Telegram-канале.
Также информацию об объявлении воздушной тревоги подтвердил в своем Telegram-канале глава Полтавской области Дмитрий Лунин. Он заявил, что воздушная тревога объявлена по всему региону, «ракетная опасность».
Регулярные удары по энергетической инфраструктуре Украины российскими войсками начались 10 октября, через два дня после взрыва на Крымском мосту. 18 октября в офисе украинского президента заявили о критической ситуации с электричеством по всей стране. На Украине начались веерные отключения электроэнергии. А 29 октября воздушная тревога прервала матч 10-го тура чемпионата Украины между футбольными клубами «Шахтер» и «Александрия».