В ООН призвали Израиль отказаться от ядерного оружия

В резолюции ООН особое внимание обращается на то, что Израиль – единственная ближневосточная страна и одна из трех стран наряду с Индией, Пакистаном и Южным Суданом, которая до сих пор не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.

В коне августа участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ, несмотря на интенсивные консультации, которые длились практически месяц. Добиться успеха не удалось из-за расхождения точек зрения по некоторым пунктам. Так, например, Россию не устроили спекуляции по поводу Украины. По мнению заместителя главы российской делегации Андрея Белоусова, помешали лживые и политизированные высказываний некоторых делегаций.