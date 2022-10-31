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31 минуту назад

Новая Зеландия ввела санкции против 14 россиян

Lenta.ruиещё 1

Новая Зеландия ввела санкции против 14 граждан России, а также ряда российских предприятий оборонного сектора и СМИ. Об этом сообщила глава МИД страны Нанаия Махута, передает ТАСС.

Новая Зеландия ввела санкции против 14 россиян
Фото: ТАССТАСС

В число российских граждан, которых коснулись ограничения, вошли «руководители и акционеры компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие», а также« члены военизированных формирований, связанных с частной военной компанией «Вагнер». Также под санкции попало крымское информационное агентство News Front.

Попавшим под санкции запретят посещать Новую Зеландию, их самолетам — использовать воздушное пространство страны, а судам — заходить в порты. Кроме того, активы попавших под ограничения россиян будут заморожены.

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