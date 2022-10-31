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46 минут назад

В США предрекли Байдену «крутое пике»

Свободная пресса

По словам журналиста Fox News Стюарта Варни, американского президента Джо Байдена ожидает «крутое пике». Произойдет это при поражении демократов на выборах. Также Варни отметил, что стране необходим энергичный и сконцентрированный лидер, а не «изношенный» глава.

В США предрекли Байдену «крутое пике»
Фото: ТАССТАСС

«Этот президентский срок уже сходит на нет. Я думаю, что он (Байден. – Авт.) уйдет в крутое пике, если демократы с треском проиграют на этих промежуточных выборах», - заявил телеведущий.

Кстати, добавил Варни, в настоящее время Байдена сторонятся даже члены его собственной партии. Он заметил, что политику почти не позволяют выступать на публике и говорить от своего лица. Журналист считает, что никто не понимает, кто в действительности всем заправляет.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что больше половины американцев не хотят видеть у власти нынешнего президента страны Джо Байдена. По словам людей, политик не справляется со своей работой.

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