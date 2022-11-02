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23 минуты назад

Илон Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов ​в ​Twitter

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Новый владелец Twitter Илон Маск выступил за введение платы за верификацию аккаунтов в этой социальной сети.

Илон Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов ​в ​Twitter
Фото: ТАССТАСС

«Нынешняя система лордов и крестьян для тех, у кого есть «голубая метка» или её нет, — полная ерунда», — приводит слова Маска РИА Новости.

Маск предложил платить $8 ежемесячно за верифицированный аккаунт.

Ранее Маск распустил совет директоров Twitter. Он пообещал создать совет модерации контента.

По его словам, Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями.

В мире,Илон Маск,
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