Илон Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов ​в ​Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск выступил за введение платы за верификацию аккаунтов в этой социальной сети.

«Нынешняя система лордов и крестьян для тех, у кого есть «голубая метка» или её нет, — полная ерунда», — приводит слова Маска РИА Новости.