Илон Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов ​в ​Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск выступил за введение платы за верификацию аккаунтов в этой социальной сети.
«Нынешняя система лордов и крестьян для тех, у кого есть «голубая метка» или её нет, — полная ерунда», — приводит слова Маска РИА Новости.
Маск предложил платить $8 ежемесячно за верифицированный аккаунт.
Ранее Маск распустил совет директоров Twitter. Он пообещал создать совет модерации контента.
По его словам, Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями.