Новый президент Бразилии предложил революционную идею для ООН

Избранный бразильским лидером Луис Инасиу Лула да Силва предложил расширить Совбез ООН, сообщает «РЕН ТВ».
Он также считает, что международная организация должна отказаться от права вето.
«Мы снова будем бороться за новое глобальное управление с включением большего числа стран в Совет безопасности ООН и с отменой права вето», — заявил политик.
Он считает, что это право наносит ущерб балансу между государствами.
Также Силва назвал своей первоочередной задачей борьбу с голодом и неравенством в стране, восстановление диалога между ветвями власти. Другие нерешенные проблемы — климат и экология.
По итогам второго тура выборов, который состоялся 30 октября, да Силва набрал 50,84% голосов, а его соперник, действующий президент Жаир Болсонару, - 49,1% голосов избирателей. Центризбирком Бразилии уже объявил да Силву избранным президентом.