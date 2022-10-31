Новый президент Бразилии предложил революционную идею для ООН

Избранный бразильским лидером Луис Инасиу Лула да Силва предложил расширить Совбез ООН, сообщает «РЕН ТВ».

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Он также считает, что международная организация должна отказаться от права вето.

«Мы снова будем бороться за новое глобальное управление с включением большего числа стран в Совет безопасности ООН и с отменой права вето», — заявил политик.

Он считает, что это право наносит ущерб балансу между государствами.

Также Силва назвал своей первоочередной задачей борьбу с голодом и неравенством в стране, восстановление диалога между ветвями власти. Другие нерешенные проблемы — климат и экология.