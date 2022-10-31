По итогам выборов на пост президента в Бразилии победу одержал кандидат от социалистической Партии трудящихся Лула да Силва. Сообщили в ЦИК Бразилии.

«В Бразилии состоялся второй тур выборов. Соперником Лулы да Силвы был действующий глава государства Жаир Болсонару. По итогам подсчета голосов Лула да Силва набрал 50,84%», — передает данные ЦИК.

Ранее да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел войны, передает «Царьград». При этом президент США Джо Байден, по мнению нового бразильского президента, не принял мер по установлению мира в стране.