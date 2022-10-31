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30 минут назад

Лула да Силва стал новым президентом Бразилии

Ura.Ru

По итогам выборов на пост президента в Бразилии победу одержал кандидат от социалистической Партии трудящихся Лула да Силва. Сообщили в ЦИК Бразилии.

Определился новый президент Бразилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Бразилии состоялся второй тур выборов. Соперником Лулы да Силвы был действующий глава государства Жаир Болсонару. По итогам подсчета голосов Лула да Силва набрал 50,84%», — передает данные ЦИК.

Болсонару после проигрыша отказался давать комментарии. Экс-президент страны набрал 49,16% голосов.

Ранее да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел войны, передает «Царьград». При этом президент США Джо Байден, по мнению нового бразильского президента, не принял мер по установлению мира в стране.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,ЦИК России,
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