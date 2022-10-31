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51 минуту назад

Госсекретарь США провел телефонный разговор с главой МИД КНР

ТАССиещё 1

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого глава американской дипломатии поднял тему Украины, а также обсудил необходимость поддержания открытыми каналов связи между Вашингтоном и Пекином. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Госсекретарь США провел телефонный разговор с главой МИД КНР
Фото: ТАССТАСС

"Госсекретарь обсудил необходимость поддержания открытыми линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР", - отмечается в тексте.

Кроме того, Блинкен затронул вопрос о проводимой Россией военной спецоперации на Украине "с точки зрения глобальной безопасности и экономической стабильности".

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