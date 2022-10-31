Госсекретарь США провел телефонный разговор с главой МИД КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого глава американской дипломатии поднял тему Украины, а также обсудил необходимость поддержания открытыми каналов связи между Вашингтоном и Пекином. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.