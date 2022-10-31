В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
28 минут назад

Эрдоган хочет вернуть Турции Одессу — эксперт

Deita.ru

Нынешний турецкий лидер постарается вернуть контроль за Одессой.

Эрдоган захотел вернуть Турции Одессу
Фото: ТАССТАСС

Такое мнение в интервью порталу argementi.ru высказал публицист Евгений Сатановский, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам эксперта по Ближнему Востоку, Реджеп Эрдоган полон геополитических амбиций и для него участие в конфликте на Украине является возможностью попытаться заиметь обширные территориальные приобретения.

В частности, как отмечает политолог, президент Турции вполне может желать вернуть в зону своих национальных интересов Одессу, которая уже когда-то давно была важнейшим портом, контролируемым его предшественниками.

По словам Сатановского, в данный момент Эрдоган не оставляет попыток «развести» участников процесса по урегулированию кризиса на Украине таким образом, чтобы в конечном итоге Турции отошла Одесса и, возможно, ещё какие-то другие области.

Ранее стало известно о том, что Россия приостановила своё участие в зерновой сделке.

В мире,Реджеп Эрдоган,Евгений Сатановский,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители