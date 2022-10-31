Эрдоган захотел вернуть Турции Одессу

Нынешний турецкий лидер постарается вернуть контроль за Одессой.

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Такое мнение в интервью порталу argementi.ru высказал публицист Евгений Сатановский, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам эксперта по Ближнему Востоку, Реджеп Эрдоган полон геополитических амбиций и для него участие в конфликте на Украине является возможностью попытаться заиметь обширные территориальные приобретения.

В частности, как отмечает политолог, президент Турции вполне может желать вернуть в зону своих национальных интересов Одессу, которая уже когда-то давно была важнейшим портом, контролируемым его предшественниками.

По словам Сатановского, в данный момент Эрдоган не оставляет попыток «развести» участников процесса по урегулированию кризиса на Украине таким образом, чтобы в конечном итоге Турции отошла Одесса и, возможно, ещё какие-то другие области.