Число погибших при обрушении моста в Индии возросло до 120

Число погибших при обрушении моста в индийском штате Гуджарат возросло до 120. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

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Как отметил начальник полиции в Морби П. Декавадия, число жертв, вероятно, будет увеличиваться по мере продолжения поисковой операции Вечером 30 октября построенный более 140 лет назад пешеходный мост через реку Мачху на западе Индии обрушился в то время, когда на нем находились около 500 человек. Более 350 из них оказались в воде.

По данным телеканала NDTV, в результате инцидента погибло не менее 90 человек, еще 100 числятся в списках пропавших без вести. Власти не исключают, что число жертв будет расти. Мост открыли после семи месяцев ремонта 26 октября.