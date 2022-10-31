Стало известно о подготовке Вашингтоном кибернаемников против РФ

На фоне проводимой специальной военной операции России на Украине Вашингтон начал официальную подготовку киберкриминальных хакеров, сообщают «Известия» со ссылкой на начальника отдела департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел РФ Эрнеста Чернухина.

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По его словам, речь идёт о сознательном размещении вредоносного программного обеспечения в открытом доступе в Сети. По данным дипломата, Соединенные Штаты занимаются рекрутированием на официальном уровне патриотически настроенных кибернаёмников и подготовкой киберкриминальных хакерских кадров.

Чернухин отметил, что руководство западных стран инициативно привлекает свой телекоммуникационный бизнес для контроля внутренних и внешних противников. А в ходе спецоперации с подачи корпорации Microsoft Киев экстренно эвакуировал критически важные для Украины цифровые данные в европейские дата-центры.