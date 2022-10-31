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34 минуты назад

В Ирландии пожаловались на украинских беженцев

Елена Прошина

Помощь беженцам из Украины «уничтожает» сферу туризма в Ирландии, сообщает The Irish Examiner.

В Ирландии пожаловались на украинских беженцев
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, на юге графства Керри в местных отелях для размещения вынужденных украинских переселенцев выделили 3 тысячи 741 койко-место. Это привело к тому, что туристические возможности страны упали на 40%. Как следует из статьи, данное решение правительства Ирландии уничтожает бары и кафе Килларни.

Размещение беженцев в гостиницах привело к потере большого числа мест для путешественников, а местные бюджеты недополучают деньги от сферы туризма.

The Irish Examiner отмечает, что власти не имеют возможности получить заранее сведения о размещении очередной партии вынужденных переселенцев и узнают об этом только когда автобусы «подъезжают к дверям гостиниц».

Cейчас в Килларни одно из самых высоких соотношений беженцев и лиц, ищущих убежища, на душу населения в стране.

Отельер и член местного совета Найл О'Каллаган считает, что необходим четкий план для переселения лиц, ищущих убежища, поскольку в Килларни резко сократилась посещаемость и покупательная способность. Он выступает за приостановку повышения НДС с 9% до 13,5% для гостиничного сектора для графства Керри.

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