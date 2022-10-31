В Ирландии пожаловались на украинских беженцев

По данным издания, на юге графства Керри в местных отелях для размещения вынужденных украинских переселенцев выделили 3 тысячи 741 койко-место. Это привело к тому, что туристические возможности страны упали на 40%. Как следует из статьи, данное решение правительства Ирландии уничтожает бары и кафе Килларни.
Размещение беженцев в гостиницах привело к потере большого числа мест для путешественников, а местные бюджеты недополучают деньги от сферы туризма.
The Irish Examiner отмечает, что власти не имеют возможности получить заранее сведения о размещении очередной партии вынужденных переселенцев и узнают об этом только когда автобусы «подъезжают к дверям гостиниц».
Cейчас в Килларни одно из самых высоких соотношений беженцев и лиц, ищущих убежища, на душу населения в стране.
Отельер и член местного совета Найл О'Каллаган считает, что необходим четкий план для переселения лиц, ищущих убежища, поскольку в Килларни резко сократилась посещаемость и покупательная способность. Он выступает за приостановку повышения НДС с 9% до 13,5% для гостиничного сектора для графства Керри.