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40 минут назад

В Сети высмеяли президента Украины Зеленского за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2»

Деловая газета "Взгляд"

В Сети высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2» где-то на улицах Киева.

Зеленского высмеяли за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2»
Фото: EPA\TACCEPA\TACC

Как иронизирует Telegram-канал «Война с фейками», Зеленский продемонстрировал всем свое «величие», записав видео рядом со сбитым БПЛА «Герань-2» где-то на улицах Киева.

В материале отмечается, что президент Украины каждый раз утверждает, что все ролики с его участием записывают вживую без использования графики или монтажа. Авторы публикации иронизируют, что в таком случае остается только поверить, что президент Украины за время проведения СВО значительно вырос, что позволило ему в ролике выглядеть больше беспилотника «Герань-2», длина которого составляет 350 см, а размах крыльев – 250 см.

В материале отмечается, что рост Зеленского равен 168-170 см, при этом даже такой массивный объект как БПЛА «Герань-2» кажется игрушечным на фоне президента Украины, который к тому же на видео стоит немного сзади сбитого беспилотника.

Авторы публикации с иронией предположили, что в секретных лабораториях США разрабатывали вовсе не биологическое оружие, а сыворотки роста, которые потом испытал на себе Зеленский. По другой версии, для съемок был использован макет БПЛА. К слову, подобные нестыковки можно найти во многих роликах президента Украины, отмечается в материале.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские войска разрушает «Герань».

В мире,СВО,Владимир Зеленский,
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