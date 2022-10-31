Украинцев ждут новые отключения света

Глава правления предприятия «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил жителей Украины о новых отключениях электроэнергии с 31 октября, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, это решение было принято из-за роста энергопотребления со стороны граждан на фоне понижения температуры наружного воздуха. По этой причине «Укрэнерго» вводит плановые графики отключений, которые будут переданы властям на местах.

Одновременно в компании разрабатывают более предсказуемый формат ограничений потребления электроэнергии в стране.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в результате удара Вооруженных сил России в ночь на 27 октября были повреждены энергетические объекты в центральных областях. По этой причине в ближайшее время в Киеве и центральных областях введут более жесткие и продолжительные отключения электроэнергии.