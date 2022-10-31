В России заявили об ответе Лондону на теракт в Севастополе

Россия проработает практические меры в связи с ролью Великобритании в произошедшем 29 октября теракте в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов. Об этом рассказали в посольстве РФ в Лондоне, передает ТАСС.
В дипмиссии подчеркнули, что Москва была вынуждена приостановить участие в зерновой сделке, поскольку «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе"» из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).
При этом в посольстве подчеркнули, что атака была организована при участии британских специалистов.
«Практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны», — говорится в сообщении.
Кроме того, российская сторона заявила, что «британская разведка уже и не считает нужным скрывать, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными».
После атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Минобороны России заявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Подчеркивалось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.