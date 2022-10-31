«Получит по зубам»: Белоруссия пообещала Киеву жесткий ответ

В случае провокации со стороны украинских военных в отношении белорусских пограничников Минск даст адекватный ответ. Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщил глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо в интервью телеканалу ОНТ.
— Как только какая-то провокация будет в нашу сторону, пограничников, будет адекватный ответ. Мы люди миролюбивые, но в обиду себя не дадим. Они тоже понимают, что если пойдут к нам, то получат по зубам, — заявил он.
Лаппо отметил, что на границах с прибалтийскими странами и Польшей обстановка спокойная, а на границу с Украиной стянуты резервы, в том числе отряды территориальной обороны.
— Наряды там укрепленные, это ни для кого не секрет, с оружием. Почему? Потому что ожидать можно все что угодно. Наставили украинские военные на своей стороне мины прямо на асфальт. Если взять военную логику — мина должна маскироваться. Нет, демонстративно поставили, — отметил он.
14 октября в Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Глава МИД республики Владимир Макей сообщил, что «отдельные сопредельные государства планируют провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Белоруссии». Он отметил, что принятые меры необходимы для безопасности народа, «чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта».