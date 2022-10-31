Лулу да Силва обошел Болсонару

Бразильский политик, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва опередил на президентских выборах своего главного соперника Жаира Болсонару по итогам подсчета 69,86% голосов. Об этом пишет РИА Новости.

За Лулу да Сильву проголосовали 50,04% избирателей, за действующего президента Жаира Болсонару — 49,96%.