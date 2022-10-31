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27 минут назад

Лулу да Силва обошел Болсонару, следует из итогов подсчета около 70 процентов голосов

Газета.Ru

Бразильский политик, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва опередил на президентских выборах своего главного соперника Жаира Болсонару по итогам подсчета 69,86% голосов. Об этом пишет РИА Новости.

Лулу да Силва обошел Болсонару
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За Лулу да Сильву проголосовали 50,04% избирателей, за действующего президента Жаира Болсонару — 49,96%.

30 октября в Бразилии открылись избирательные участки в рамках проведения второго тура выборов главы государства. Голосование в республике шло 9 часов и завершилась в 17:00 по местному времени (23:00 мск).

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