Лулу да Силва обошел Болсонару

Бразильский политик, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва опередил на президентских выборах своего главного соперника Жаира Болсонару по итогам подсчета 69,86% голосов. Об этом пишет РИА Новости.
За Лулу да Сильву проголосовали 50,04% избирателей, за действующего президента Жаира Болсонару — 49,96%.
30 октября в Бразилии открылись избирательные участки в рамках проведения второго тура выборов главы государства. Голосование в республике шло 9 часов и завершилась в 17:00 по местному времени (23:00 мск).