В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
35 минут назад

Британию признали участником боевых действий на Украине

Елена Прошина

Российские власти намерены принять меры из-за роли Лондона в произошедшем 29 октября теракте в Севастополе, который был направлен против кораблей Черноморского флота и гражданских судов России, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Великобритании.

Британию признали участником боевых действий на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как следует из комментария дипмиссии, в результате атаки украинских Вооруженных сил, организованной при участии британских экспертов, Москва не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в зерновой сделке. Из-за этого Россия была вынуждена приостановить ее реализацию на неопределенное время.

Как отмечает посольство, ответственность за срыв «черноморской инициативы» несет «Украина и ее западные кураторы».

«Практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны», — следует из сообщения.

Отмечается, что теракт в Севастополе показал степень вовлеченности спецслужб Великобритании в ход боевых действий на Украине.

По данным дипломатов, британская разведка уже не скрывает, что делится с украинскими военными оперативными разведывательными данными. Кроме того, британский оборонно-промышленный комплекс работает в интересах Киева, подчеркивается в сообщении.

В мире,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители