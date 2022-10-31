Британию признали участником боевых действий на Украине

Российские власти намерены принять меры из-за роли Лондона в произошедшем 29 октября теракте в Севастополе, который был направлен против кораблей Черноморского флота и гражданских судов России, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Великобритании.

Как следует из комментария дипмиссии, в результате атаки украинских Вооруженных сил, организованной при участии британских экспертов, Москва не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в зерновой сделке. Из-за этого Россия была вынуждена приостановить ее реализацию на неопределенное время.

Как отмечает посольство, ответственность за срыв «черноморской инициативы» несет «Украина и ее западные кураторы».

«Практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны», — следует из сообщения.

Отмечается, что теракт в Севастополе показал степень вовлеченности спецслужб Великобритании в ход боевых действий на Украине.