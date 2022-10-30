В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
18 минут назад

Движение судов в Черном море согласовали без участия России

Lenta.ruиещё 4

Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках зерновой сделки. Об этом сообщили в расположенном на территории Университета национальной обороны Турции в Стамбуле Совместном координационном центре (СКЦ), передает ТАСС.

Движение судов в Черном море согласовали без участия России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Было решено, что по морскому гуманитарному коридору должны пройти 12 идущих из Украины судов и два — прибывающих.

«Делегация ООН… проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ», — говорится в сообщении центра.

Работу СКЦ координируют представители Турции, Украины, России и ООН.

Власти Украины заявили, что заблокировано движение 218 судов по зерновой сделке

Ранее Министерство обороны Турции заявило о приостановке выхода судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия России в зерновой сделке.

После атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Подчеркивалось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

В мире,Минобороны России,ООН,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители