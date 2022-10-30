В Бразилии завершилось голосование на всеобщих выборах

Избирательные участки закрылись в Бразилии, где в воскресенье проходит второй тур всеобщих выборов. В результате волеизъявления будут определены следующий глава государства и губернаторы 12 штатов.

Об инцидентах и нарушениях выборного законодательства не сообщалось, поскольку накануне Высший избирательный суд Бразилии (ВИС, выполняет функции ЦИК) запретил полиции публиковать соответствующую информацию. Вместе с тем во второй половине дня местные СМИ сообщили о массовых фактах проверок пассажирских автобусов в день голосования в нарушение предписаний ВИС. Как уточнялось, около половины проверок прошли в северо-восточной части страны, где в первом туре с кратным отрывом победил оппонент действующего президента-консерватора Жаира Болсонару - социалист Луис Инасиу Лула да Силва. По мнению противников Болсонару, таким образом власти пытаются задействовать административный ресурс, чтобы препятствовать голосованию за фаворита предвыборной гонки Лулу да Силву.

Несмотря на это, председатель ВИС Алешандри ди Морайс отказался продлить время работы избирательных участков, сославшись на то, что лишь в отдельных случаях проверки приводили к тому, что избиратели прибывали на участки с задержкой, однако это не помешало им добраться к местам голосования.

"Никто не вернулся домой, автобусы не разворачивали. Все проголосовали", - заверил он.

По данным ВИС, в нынешнем голосовании имели право принять участие свыше 156 млн человек. Согласно опросам, явка во втором туре должна превысить 90%.