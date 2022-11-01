Названы последствия взрыва у Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ ) назвало последствия взрыва у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«Вчера взрыв мины за периметром Запорожской АЭС оборвал основную линию электропитания четвертого энергоблока. Он сейчас получает электроэнергию для необходимого функционирования в области безопасности по резервной линии», — следует из доклада.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в переговорах по установлению зоны безопасности вокруг ЗАЭС достигнут прогресс, однако счел маловероятным привлечение «голубых касок» ООН для участия в миссии на объекте. По словам Гросси, переговоры все еще продолжаются и решение пока не принято. О срочности данного вопроса он заявил в ходе заседания Совбеза ООН.