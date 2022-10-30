ЦИК Белоруссии готов зарегистрировать наблюдателей от ОБСЕ

Центральная избирательная комиссия Белоруссии готова аккредитовать в качестве наблюдателей на выборах представителей ОБСЕ, если их пригласят в страну. Об этом в воскресенье в эфире телеканала ОНТ заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

"Для нас как для ЦИК непринципиально, будут ли они участвовать или не будут. Если их сочтут нужным пригласить, мы их аккредитуем как международных наблюдателей, готовы с ними работать", - сказал Карпенко.

Видео дня

Председатель ЦИК отметил, что избирательный кодекс "четко расписывает и называет всех субъектов, кто может приглашать иностранных наблюдателей".

"Это президент страны, правительство страны, обе палаты парламента, МИД и центральная избирательная комиссия. ЦИК, как правило, приглашает своих коллег, с которыми мы взаимодействуем, - пояснил Карпенко. - Наверняка это будут центральные избирательные комиссии стран СНГ, с которыми у нас даже подписана конвенция - "Стандарты демократических выборов в странах СНГ".

В Белоруссии с 24 октября по 2 ноября проходит общественное обсуждение законопроектов о Всебелорусском народном собрании (ВНС) и изменении избирательного кодекса. Выборы, по результатам которых в том числе будет определена часть делегатов ВНС, пройдут в единый день голосования 25 февраля 2024 года. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что законопроект о ВНС "необходимо принять не позднее марта 2023 года".

Согласно новой редакции Конституции Белоруссии, принятой на состоявшемся 22 февраля 2022 года республиканском референдуме, созданное в 1996 году Всебелорусское народное собрание стало высшим представительным органом, получило статус конституционного органа и дополнительные полномочия. В частности, ВНС сможет сместить главу государства с должности в случае систематического или грубого нарушения конституции, либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления. В состав ВНС могут входить до 1 200 человек, в том числе действующий и бывший президенты, представители законодательной, исполнительной и судебной властей, гражданского общества, а также местные депутаты.