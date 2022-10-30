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52 минуты назад

ЦИК Белоруссии заявил о готовности зарегистрировать на выборах наблюдателей от ОБСЕ

ТАСС

Центральная избирательная комиссия Белоруссии готова аккредитовать в качестве наблюдателей на выборах представителей ОБСЕ, если их пригласят в страну. Об этом в воскресенье в эфире телеканала ОНТ заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

ЦИК Белоруссии готов зарегистрировать наблюдателей от ОБСЕ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Для нас как для ЦИК непринципиально, будут ли они участвовать или не будут. Если их сочтут нужным пригласить, мы их аккредитуем как международных наблюдателей, готовы с ними работать", - сказал Карпенко.

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Председатель ЦИК отметил, что избирательный кодекс "четко расписывает и называет всех субъектов, кто может приглашать иностранных наблюдателей".

"Это президент страны, правительство страны, обе палаты парламента, МИД и центральная избирательная комиссия. ЦИК, как правило, приглашает своих коллег, с которыми мы взаимодействуем, - пояснил Карпенко. - Наверняка это будут центральные избирательные комиссии стран СНГ, с которыми у нас даже подписана конвенция - "Стандарты демократических выборов в странах СНГ".

В Белоруссии с 24 октября по 2 ноября проходит общественное обсуждение законопроектов о Всебелорусском народном собрании (ВНС) и изменении избирательного кодекса. Выборы, по результатам которых в том числе будет определена часть делегатов ВНС, пройдут в единый день голосования 25 февраля 2024 года. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что законопроект о ВНС "необходимо принять не позднее марта 2023 года".

Согласно новой редакции Конституции Белоруссии, принятой на состоявшемся 22 февраля 2022 года республиканском референдуме, созданное в 1996 году Всебелорусское народное собрание стало высшим представительным органом, получило статус конституционного органа и дополнительные полномочия. В частности, ВНС сможет сместить главу государства с должности в случае систематического или грубого нарушения конституции, либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления. В состав ВНС могут входить до 1 200 человек, в том числе действующий и бывший президенты, представители законодательной, исполнительной и судебной властей, гражданского общества, а также местные депутаты.

Глава государства, занимающий эту должность "на дату вступления в силу изменений конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания". ВНС вправе утверждать основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, программы социально-экономического развития страны. Собрание может также предлагать изменения и дополнения в конституцию, проведение республиканских референдумов, оно вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов.

В мире,Игорь Карпенко,Александр Лукашенко,ОБСЕ,
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