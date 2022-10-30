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36 минут назад

В Иране заявили, что угроза безопасности является красной линией

ТАСС

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил в воскресенье, что для него угроза безопасности страны является красной линией, передает агентство Fars.

Президент Ирана предупредил врагов о наличии красной линии
Фото: Iranian Presidency OfficeIranian Presidency Office

"Безопасность - это красная линия для властей и народа Ирана, и мы не позволим врагу реализовать свои планы по подрыву этого ценного национального достояния", - сказал президент в телефонном разговоре с семьей одного из погибших в ходе волнений в Тегеране.

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В Иране уже больше месяца не утихают волнения, начавшиеся после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей 16 сентября. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

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