Президент Ирана предупредил врагов о наличии красной линии

"Безопасность - это красная линия для властей и народа Ирана, и мы не позволим врагу реализовать свои планы по подрыву этого ценного национального достояния", - сказал президент в телефонном разговоре с семьей одного из погибших в ходе волнений в Тегеране.

В Иране уже больше месяца не утихают волнения, начавшиеся после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей 16 сентября. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.