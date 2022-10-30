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54 минуты назад

В СКЦ исключили вероятность запуска дрона для атаки на Севастополь с судна с зерном

Газета.Ru

Представитель Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла заявила, что во время запуска боевых дронов, атаковавших российские корабли в Севастополе, гражданских судов в гуманитарном коридоре, идущих в рамках зерновой инициативы, не было, передает РИА Новости.

В СКЦ исключили атаку дрона на корабли в Севастополе с судна с зерном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Этими словами она опровергла предположение российского министерства обороны о том, что атаковавший корабли беспилотник мог быть запущен из «зеленого коридора».

Палла уточнила, что, по данным СКЦ, в период с 22:00 пятницы, 28 октября, по 05:00 субботы, 29 октября, суда с зерном в акватории не передвигались.

Атака на корабли в Севастополе стала предлогом для российской стороны для приостановки своего участия в зерновой сделке на неопределенный срок.

Минобороны раскрыло детали атаки дронов на порт Севастополя

В МИД РФ заявили, что возобновление диалога по сделке невозможно до выяснения всех обстоятельств атаки на корабли Черноморского флота.

В мире,МИД России,
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