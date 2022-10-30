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13 минут назад

Эко-активисты приклеили себя к скелету динозавра в Берлине

Газета.Ru

Эко-активисты из движения «Последнее поколение» приклеили себя к скелету динозавра в берлинском Музее естествознания, пишет Berliner Morgenzeitung.

Эко-активисты приклеили себя к скелету динозавра в Берлине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Активисты опубликовали фото с приклеившимися к динозавру представителями движения. По их словам, акция призвана показать, что люди и сами разделят судьбу погибшей 60 миллионов лет назад рептилии, если не задумаются о последствиях изменения климата.

Ранее активист экологического движения в разгар спектакля «Волшебная флейта» в парижской Опере Бастилии забрался на сцену и пристегнул себя к декорации.

Уточняется, что молодой человек забрался на сцену Оперы Бастилии в Париже, когда там проходил спектакль «Волшебная флейта». Затем он пристегнул себя за шею велосипедным замком к лестнице, которая была элементом декорации. Он был в белой футболке с надписью «У нас осталось 879 дней».

Также сообщается, что акцию коллектива «Последний ремонт» возглавил некий «Виктор, 25 лет, истинный гражданин», желавший «предупредить об опасности изменения климата».

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