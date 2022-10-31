Посол РФ: Сербия продолжит отказываться от санкций против РФ

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал в интервью РИА Новости, что новый кабинет министров во главе с премьером Аной Брнабич продолжит отказываться от введения антироссийских санкций.

По словам дипломата, в заявлениях вновь назначенных министров нет каких-либо элементов, которые бы указывали на изменение курса в отношении антироссийских санкций.

«Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин «правительством преемственности», которое продолжит нынешний политический и экономический курс Белграда. Это подтверждают выступление премьера Аны Брнабич и дебаты в парламенте, заявления вновь назначенных министров», — пояснил Боцан-Харченко.