Карл III заработал более £1 млн на продаже лошадей королевы Елизаветы

Карл III продал четырнадцать лошадей своей покойной матери на аукционе Tattersalls в Ньюмаркете, включая скакуна по кличке Love Affairs, который стал победителем скачек в Гудвуде всего за два дня до смерти Елизаветы II. Сообщается, что продажа принесла монарху в общей сложности £1,075 млн, так как каждая лошадь ушла с аукциона в среднем за £75 тыс.