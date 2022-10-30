Генсек ООН отложил поездку на саммит из-за срыва зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отложил поездку на саммит в Алжир из-за срыва зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офиса генсека.

Фото: Carlo Allegri/Reuters Carlo Allegri/Reuters

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг Черноморской инициативы. Он решил отложить на день отъезд в Алжир на саммит Лиги арабских государств, чтобы сосредоточиться на этом вопросе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Гутерриш проводит активные контакты, чтобы добиться участия России в сделке. В заявлении также говорится, что он глубоко обеспокоен сложившейся ситуацией.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на своей странице в Twitter призвала Россию пересмотреть свое решение по зерновой сделке.

По ее словам, отказавшись от участия в сделке, Россия усугубляет глобальный продовольственный кризис, а решение имеет серьезные последствия