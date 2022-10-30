В Кишиневе произошли столкновения

В центре Кишинева произошли стычки между полицией и митингующими сторонниками оппозиции. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что колонну демонстрантов возглавили депутаты оппозиционной партии «Шор». Кроме того, во главе колонны идут представители Партии коммунистов.

Столкновения между силовиками и митингующими начались после того, как сотрудники правоохранительных органов отказались пропустить демонстрантов в центр города.

По данным агентства, колонна остановилась перед полицейским кордоном. Несколько групп людей безуспешно попытались его прорвать. Другие демонстранты скандируют политические лозунги, требуют, чтобы власти ушли в отставку.