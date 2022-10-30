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38 минут назад

В Кишиневе произошли столкновения между полицией и митингующими

Илья Родин

В центре Кишинева произошли стычки между полицией и митингующими сторонниками оппозиции. Об этом пишет ТАСС.

В Кишиневе произошли столкновения
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что колонну демонстрантов возглавили депутаты оппозиционной партии «Шор». Кроме того, во главе колонны идут представители Партии коммунистов.

Столкновения между силовиками и митингующими начались после того, как сотрудники правоохранительных органов отказались пропустить демонстрантов в центр города.

По данным агентства, колонна остановилась перед полицейским кордоном. Несколько групп людей безуспешно попытались его прорвать. Другие демонстранты скандируют политические лозунги, требуют, чтобы власти ушли в отставку.

Ранее сообщалось, что депутаты партии «Шор» добиваются проведения досрочных выборов в парламент республики.

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