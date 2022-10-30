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45 минут назад

Во Франции назвали виновных в подрыве «Северного потока»

Деловая газета "Взгляд"

Государства Североатлантического альянса виноваты в подрыве газовых магистралей, ведущих из России в Германию, считает французский политик-голлист Флориан Филиппо.

Во Франции назвали виновных в подрыве «Северного потока»
Фото: Danish DefenceDanish Defence

В своем Twitter он написал, что Швеция располагает результатами расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», но она отказывается их обнародовать, передает РИА «Новости».

«Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО! Правда скоро выяснится!» – написал он.

Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Позже немецкие следователи изучили фотографии с места ЧП и пришли к выводу, что взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Президент Владимир Путин сообщал, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков поделился, что процесс расследования инцидента проходит без взаимодействия с российскими экспертами. Это, по его словам, дает возможность представителям европейских стран подгонять результаты расследований под удобную для Запада версию, основанную на вине России.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России», военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин, комментируя кадры разрушенного участка «Северного потока» заявил газете ВЗГЛЯД, что, опираясь на видео, а также на те факты, которые были известны ранее, можно сказать, что «это дело подводных беспилотников либо высококлассных диверсантов».

В мире,Филиппо Флориан,Василий Дандыкин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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