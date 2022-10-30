Во Франции назвали виновных в подрыве «Северного потока»

Государства Североатлантического альянса виноваты в подрыве газовых магистралей, ведущих из России в Германию, считает французский политик-голлист Флориан Филиппо.

Фото: Danish Defence Danish Defence

В своем Twitter он написал, что Швеция располагает результатами расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», но она отказывается их обнародовать, передает РИА «Новости».

«Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО! Правда скоро выяснится!» – написал он.

Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Позже немецкие следователи изучили фотографии с места ЧП и пришли к выводу, что взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Президент Владимир Путин сообщал, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков поделился, что процесс расследования инцидента проходит без взаимодействия с российскими экспертами. Это, по его словам, дает возможность представителям европейских стран подгонять результаты расследований под удобную для Запада версию, основанную на вине России.