Украинские беженцы пожаловались на прекращение выплат пособий в Грузии

В публикации отмечается, что беженцы, которые пожаловались на прекращение выплат, изначально жили и живут у родственников, либо просто в квартирах людей, согласившихся их приютить на время. При этом власти грузинской столицы, как и столицы Аджарии Батуми, платят пособие только тем беженцам с Украины, кто раньше бесплатно жил в гостиницах за счет городских бюджетов, сообщает «Коммерсант».