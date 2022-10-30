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1 час назад

Украинские беженцы пожаловались на прекращение выплат пособий в Грузии

Деловая газета "Взгляд"

Некоторые беженцы из Украины пожаловались, что мэрии Тбилиси и Батуми перестали им выплачивать пособия, передает портал «Грузия Online».

Украинские беженцы пожаловались на прекращение выплат пособий в Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинцы пожаловались, что им перестали выплачивать пособие в размере 300 лари (примерно 108 долларов), которое они регулярно получали в течение нескольких месяцев, сообщает портал «Грузия Online».

В публикации отмечается, что беженцы, которые пожаловались на прекращение выплат, изначально жили и живут у родственников, либо просто в квартирах людей, согласившихся их приютить на время. При этом власти грузинской столицы, как и столицы Аджарии Батуми, платят пособие только тем беженцам с Украины, кто раньше бесплатно жил в гостиницах за счет городских бюджетов, сообщает «Коммерсант».

Авторы жалоб отмечают, что у них нет денег на лекарства, еду, а 300 лари были для них значительной суммой.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил власти Грузии в корысти из-за отказа поддержать санкции против России.

В мире,Михаил Подоляк,Коммерсант,
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