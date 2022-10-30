Президент Южной Кореи объявил часть Сеула зоной бедствия

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил особой зоной бедствия муниципалитет Енсан в Сеуле, где в результате давки погибли 153 человека, передает агентство Yonhap.

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Согласно законам, признание региона зоной бедствия позволит властям Республики Корея оказать пострадавшим помощь по упрощенной схеме.

По последним данным, в результате произошедшего погибли 153 человека, в том числе 22 иностранца, в числе которых четыре россиянки. 82 человека пострадали.

После произошедшего в полицию поступило более 3,5 тыс. заявлений о пропавших без вести.

Юн Сок Ёль объявил национальный траур, в стране отменили праздничные мероприятия в честь Хеллоуина. Он также посетил место происшествия. Мэр Сеула О Се Хун прервал визит в Нидерланды.