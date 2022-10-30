Россия на время приостанавливает свое участие в зерновой сделке после атаки беспилотников на Севастополь со стороны Украины. Соответствующие указания уже даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле. В США и Евросоюзе призвали Москву срочно отменить свое решение. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости «жесткой международной реакции» на решение РФ, «как на уровне ООН, так и на других уровнях». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия вчера приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Кроме того, РФ запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности ООН. В письме к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу постоянный представитель России Василий Небензя прямо указал, что безопасный "зерновой коридор" использовали для организации теракта в Севастопольской бухте.

"Атака прикрывалась безопасными коридорами, предназначенными для реализации так называемой черноморской инициативы", - говорится в послании.

Корабли и портовая инфраструктура Севастополя, подвергшиеся атаке, использовались для обеспечения работы коридора, подчеркнул Небензя. В связи с нападением Россия не может "гарантировать безопасность гражданских судов", следующих по коридору в рамках "зерновой сделки". Действие соглашения приостановлено с 29 октября.

"Соответствующие инструкции были даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле", - добавил постпред.

"Не сегодняшнее решение"

Президент Украины Владимир Зеленский во вчерашнем вечернем обращении к нации заявил, что решение выйти из соглашения российская сторона приняла ужа давно.

"Это не их сегодняшнее решение. Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре - тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием", - отметил он.

"Сейчас требуется жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровнях, в том числе и на уровне "Большой двадцатки". Украина была и может быть и дальше одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Российские террор и шантаж должны проиграть", - резюмировал политик.

"Нет никаких причин"

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что у Москвы не было причин для приостановки участия в сделке и односторонний выход из нее "возмутителен".

"Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом", - сказал американский лидер журналистам на избирательном участке в Уилмингтоне (цитата по CNN).

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал РФ вернуться к участию в соглашении: "Мы призываем правительство России возобновить участие в инициативе, действовать в полном соответствии с договоренностью".

"Соединенные Штаты сожалеют о приостановке Россией участия в операциях зерновой инициативы в Черном море при посредничестве ООН", - добавил он.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также призвал Россию "отменить свое решение".

"Оно ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса", - говорится в его посте в Twitter.

Озабоченность в связи с ситуацией с продовольствием после решения России также выразили в МИД Италии.

"Это означает отнять еду у миллионов людей, живущих в нищете", - подчеркнул вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства страны Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera.

"Дипломатия на всех уровнях"

Источник РИА Новости сообщил, что Анкара на всех уровнях проводит телефонную дипломатию с Москвой по ситуации с зерновой сделкой.

"На всех уровнях", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, ведутся ли в настоящее время переговоры между РФ и Турцией.

На уточняющий вопрос, будут ли обнародованы какие-либо детали "телефонной дипломатии", источник подчеркнул, что "ситуация сложная".

"В таких сложных моментах не следует разглашать детали. Процесс идет", - добавил он.

"С террористами договариваться нельзя"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет обвинил в срыве соглашения Киев и его "кураторов".

"За срывом зерновой сделки стоит киевский режим и их кураторы в лице США и Великобритании. Атака на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, обеспечивающие безопасность продовольственного маршрута в Черном море, была спланированной провокацией", - подчеркнул он.

"Зерновая сделка - яркий пример того, что с террористами и их спонсорами договариваться нельзя. Срыв зерновой сделки говорит о том, что сегодня Запад возглавляют лжецы и трусы", - добавил Шеремет.

По его мнению, срыв сделки выгоден США и Великобритании, так как это ввергнет страны Евросоюза в еще больший кризис, "сначала энергетический" в результате подрыва газопроводов "Северный поток", "а теперь и продовольственный".

О сделке

Пакет документов, регулирующих вывоз продовольствия с Украины, был подписан 22 июля в Стамбуле. Россия заключила с ООН меморандум о том, что организация будет способствовать отмене антироссийских санкций, направленных на создание препятствий экспорту сельхозпродукции и удобрений. Россия, Турция, Украина и ООН создали Совместный координационный центр в Стамбуле. Его сотрудники досматривали все суда, чтобы пресечь контрабанду оружия и исключить провокации. Сделка была заключена на срок до 19 ноября.

По данным ООН на 26 октября, гуманитарным коридором на Черном море смогли воспользоваться 390 судов, вывезших около 8,9 млн т продовольствия (преимущественно кукурузы - 41%) из портов Одессы, Южного и Черноморска.