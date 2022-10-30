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14 минут назад

Президент Ливана отправил правительство в отставку

Газета.Ru

Правительство Ливана отправлено в отставку, передает Al Jadeed со ссылкой на указ президента страны Мишеля Ауна. По информации телеканала, текущий состав кабмина находился в статусе временно с майских парламентских выборов.

Президент Ливана отправил правительство в отставку
Фото: Dalati Nohra/ReutersDalati Nohra/Reuters

Как отмечается, решение Ауна формально оставило страну без правительства, поскольку президент Ливана так и не одобрил согласование нового состава кабмина. Источники Al Jadeed указывают, что соответствующий декрет до сих пор не принят из-за споров по отдельным кандидатам на посты министров между главой государства и премьер-министром Наджибом Микати.

При этом отсутствие решения по назначению правительства наблюдается на фоне предстоящей отставки самого президента республики. Срок полномочий Ауна истекает 31 октября, по законодательству страны, его преемник будет выбран составом парламента.

Ранее сообщалось, что в Ливане на неопределенный срок закрыли все банки.

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