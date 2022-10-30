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52 минуты назад

В Германии оценили деятельность иностранных спецслужб

Lenta.ruиещё 2

Руководитель Военной контрразведки ФРГ (MAD) Мартина Розенберг оценила деятельность иностранных спецслужб. Об этом сообщает TACC со ссылкой на агентство DPA.

В Германии оценили деятельность иностранных спецслужб
Фото:  Stefan Widua / Unsplash Stefan Widua / Unsplash

По ее словам, MAD фиксирует большое количество подозрительных случаев и попыток шпионажа. «Руководимые государствами спецслужбы используют все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы получать информацию, оказывать влияние и преследовать интересы своих стран», — рассказала она и отметила, что активность спецслужб находится на высоком уровне.

Над полигонами в Германии, где проходили обучение украинские военнослужащие, ранее были замечены беспилотники. «Целью нашей работы является выявление на ранней стадии любой шпионской деятельности, в особенности со стороны российских и китайских спецслужб, а также пресечение такой деятельности», — пояснила Розенберг.

Ранее в Германии обвинили о Россию в «подготовке» ядерного удара по Берлину и базам Североатлантического альянса. По секретной информации, якобы полученной в службах безопасности ФРГ, российская сторона имеет три возможные цели для нанесения удара.

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