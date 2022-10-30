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47 минут назад

В Иране обвинили Израиль в организации теракта в Ширазе

Газета.Ruиещё 1

Израиль должен понести ответственность за теракт у мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз, заявил председатель меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф, передает Mehr. По его словам, израильская сторона не сможет скрыть свою предполагаемую причастность к инциденту.

В Иране обвинили Израиль в организации теракта в Ширазе
Фото: ReutersReuters

«Сионистский режим [Израиль] должен знать, что ему не удастся спрятаться под маской террористов «Исламского государства»(запрещена в РФ). Он обязательно понесет ответственность за кровь, пролитую на территории Ирана», — отметил Галибаф.

Как указал спикер иранского парламента, теракт в Ширазе говорит о том, что враги Ирана пытаются разрушить систему безопасности государства и посеять раздор внутри страны. Галибаф также подчеркнул, что в подобных условиях руководство республики должно сделать все для устранения «слабых мест» в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы у мавзолея Шах-Черах в Иране пострадали 40 человек.

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