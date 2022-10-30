В Иране обвинили Израиль в организации теракта в Ширазе

Израиль должен понести ответственность за теракт у мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз , заявил председатель меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф, передает Mehr. По его словам, израильская сторона не сможет скрыть свою предполагаемую причастность к инциденту.

«Сионистский режим [Израиль] должен знать, что ему не удастся спрятаться под маской террористов «Исламского государства»(запрещена в РФ). Он обязательно понесет ответственность за кровь, пролитую на территории Ирана», — отметил Галибаф.

Как указал спикер иранского парламента, теракт в Ширазе говорит о том, что враги Ирана пытаются разрушить систему безопасности государства и посеять раздор внутри страны. Галибаф также подчеркнул, что в подобных условиях руководство республики должно сделать все для устранения «слабых мест» в сфере безопасности.